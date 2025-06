Nico Williams al Barcellona? La rabbia dei tifosi baschi: vandalizzato il suo murales: «Difendiamo lo stemma»

Il futuro di Nico Williams sembra ormai segnato: il talento dell’Athletic Bilbao è sempre più vicino al Barcellona, ma a Bilbao il suo possibile addio ha già lasciato cicatrici profonde. Nelle ultime settimane, infatti, il rapporto tra il giocatore e una parte della tifoseria si è incrinato in modo evidente, fino a sfociare in episodi di vandalismo.

Tutto è cominciato con il deturpamento di un murale dedicato a Nico, realizzato in onore del suo legame con il club basco. I sostenitori più affezionati hanno provato a sistemarlo, ma l’opera è stata nuovamente presa di mira: questa volta con una scritta minacciosa e diretta. “Nico, vattene. Difenderemo il nostro stemma per sempre”, si leggeva sul muro, a testimonianza del malcontento e del senso di tradimento che serpeggia tra i tifosi. Un messaggio durissimo, che riflette la difficoltà di accettare un trasferimento verso un club storicamente rivale come il Barcellona.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Nico Williams’ mural has been vandalised for the THIRD time by Bilbao fans.

“Nico, LEAVE. We will ALWAYS defend our badge at ALL TIMES.” pic.twitter.com/aRWKzQzhRn

