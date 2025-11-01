 Cremonese Juve, Nicola nel post gara: «Sto rosicando molto per quel motivo. Ai ragazzi dico che...» - Calcio News 24
Cremonese News

Cremonese Juve, Nicola nel post gara: «Sto rosicando molto per quel motivo. Ai ragazzi dico che…»

Le dichiarazioni di Nicola dopo quella che è stata la partita di Serie A Cremonese Juve

Ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore Davide Nicola ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Cremonese Juve di Serie A.

PAROLE – «No arrabbiato mi pare eccessivo. Diciamo che i miei ragazzi mi hanno fatto rosicare perché a fronte di una prestazione giusta, finita la partita e avere il fastidio per non aver preso un punto è bello. È una cosa che per me è importante. Rispetto alla partita contro l’Inter, questa, è stata giocata con una consapevolezza diversa. Certo, arrivava dopo due giorni, però a parte tutto siamo riusciti a fare la nostra partita. Forse abbiamo pagato qualcosina a livello di fisicità soprattutto nell’ultimo terzo di campo».

