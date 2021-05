Nicola: «Abbiamo fatto una partita importante contro una grande squadra»

Davide Nicola, tecnico del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport e DAZN dopo il match contro il Verona. Le sue parole

Davide Nicola, tecnico del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport e Dazn dopo il match contro l’Hellas Verona. Le sue parole.

RAMMARICO – «Resta la consapevolezza di aver fatto una partita importante contro una squadra importante. Se arrivi qua e non riesci a gestire le seconde palle, non puoi giocare all’altezza mentre i ragazzi sono stati bravi. Vogliono tutti la salvezza».

ASSIST ANSALDI GOL VOJVODA – «Io sono contento che per la seconda volta consecutiva un esterno ha crossato e l’altro ha chiuso. Noi cerchiamo di chiudere l’azione offensiva con più giocatori possibili. Secondo me il Toro ha giocato un’ottima partita, abbiamo tenuto botta e questo pareggio è stato costruito con tutta la rosa a disposizione».

TORO – «Tutto l’ambiente Torino, c’è un lavoro maniacale da parte di tutti. Da solo non si fa niente, anche oggi abbiamo raccolto punti grazie a chi è partito dall’inizio e chi è subentrato dopo. I valori sono questi, quando parti da una situazione non facilissima tutto sembra più difficile».

Le parole di Nicola a DAZN:

«È stata una partita tosta. Il Verona ha un gioco consolidato e punta tanto sui duelli individuali e inevitabilmente fai fatica. C’è il rammarico, ma il pareggio è giusto. I ragazzi sono stati bravi, stanno dando tutto quello che hanno. Stiamo cercando di crescere sotto tutti i punti di vista, vedo abnegazione. Adesso dobbiamo staccare e dobbiamo prepararci per la prossima gara. Il valore di questo punto è appunto rapportato al nostro avversario. Il Verona è stato bravo, quindi merito agli avversari. Noi crediamo di potercela fare, ci alleniamo ogni giorno per questo, dovremo lottare fino alla fine. Bisogna stare compatti e crederci ancora di più. Sono contento per i ragazzi che stanno dando tutti il loro contributo”. E sulla rete subita: “Sul loro gol abbiamo fatto una sequenza di errori, avevamo già sbagliato in precedenza perchè ci hanno messo in difficoltà. Potevamo raccogliere più punti ma è importante non mollare mai”. Su Sirigu: “È sempre presente. Ha personalità e sa cosa dobbiamo fare per salvarci».