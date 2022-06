Nicolato: «Noi sfortunati, prendiamoci quello che meritiamo». Le dichiarazioni del ct dell’Italia Under 21

Paolo Nicolato, ct dell’Italia Under 21, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Irlanda.

Le sue parole: «Non abbiamo raccolto abbastanza per quanto fatto, pensiamo di meritare di più per il nostro percorso e per come abbiamo giocato. Domani, anche con un pizzico di fortuna che forse finora non c’è stata, vogliamo andare a prendere quello che pensiamo di meritarci. Anche solo per il fatto di quanto è pericolosa l’Irlanda in alcune situazioni di gioco cercheremo di non arrivare all’ultima mezz’ora della partita con un risultato che sia in bilico. E’ una partita difficile, potrebbe anche succedere ma dobbiamo procedere con il nostro cammino. Non abbiamo una certezza sul modo di giocare dell’Irlanda perché hanno cambiato abbastanza. Contro la Svezia hanno giocato con la difesa a tre, nell’ultimo turno hanno giocato a quattro, quindi è una partita che prepareremo su di noi dando qualche soluzione ai ragazzi per una situazione o un’altra ma dobbiamo avere chiare le idee noi».