Nicolussi Caviglia Cagliari, i sardi sono sempre più vicini a chiudere l’affare: le ultimissime sulla trattativa

Nicolussi Caviglia Cagliari, l’affare è sempre più vicina a chiudere il colpo. L’infortunio di Deiola dovrebbe accelerare la trattativa

L’affare Nicolussi Caviglia Cagliari entra nel vivo e si avvicina sempre di più alla fumata bianca. Il club rossoblù è ormai nella fase decisiva per chiudere uno degli affari più rilevanti di questa sessione invernale di mercato. Il centrocampista classe 2000 rappresenta il rinforzo prioritario individuato dalla dirigenza per rafforzare il cuore della mediana e garantire nuove soluzioni tecniche a Fabio Pisacane. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, gli ultimi contatti tra le parti hanno confermato una volontà comune: chiudere l’operazione nel minor tempo possibile.

La trattativa Nicolussi Caviglia è ormai entrata nella sua fase conclusiva. I segnali che filtrano sono improntati all’ottimismo, con tutte le componenti coinvolte allineate sull’obiettivo di arrivare alla definizione dell’accordo già nelle prossime ore. Il Cagliari vuole accelerare per permettere al giocatore di inserirsi subito nel gruppo e iniziare il percorso di adattamento tattico.

La scelta di puntare su Nicolussi Caviglia è tutt’altro che casuale. Il direttore sportivo Guido Angelozzi segue il centrocampista da tempo e lo considera un profilo ideale per aumentare qualità, intensità e intelligenza calcistica in mezzo al campo. Una valutazione pienamente condivisa da Pisacane, che vede nel giocatore un elemento pronto a calarsi immediatamente nel sistema rossoblù grazie alla sua duttilità e alla capacità di interpretare più ruoli in mediana.

LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

A rendere ancora più urgente l’operazione Nicolussi Caviglia è stato l’infortunio di Alessandro Deiola, che ha ridotto le rotazioni a disposizione dell’allenatore. Una situazione che ha spinto il club ad accelerare i tempi per non farsi trovare impreparato in una fase delicata della stagione.

Un passaggio chiave riguarda la Fiorentina, proprietaria del cartellino del giocatore. Il club viola ha già dato il via libera all’interruzione anticipata del prestito attualmente in essere con il Venezia, aprendo così la strada al trasferimento immediato di Nicolussi Caviglia in Sardegna. I contatti tra le società sono continui e la distanza economica viene considerata minima e facilmente superabile.

L’obiettivo del Cagliari è chiaro: chiudere l’affare Nicolussi Caviglia nel giro di poche ore. Il centrocampista ha già espresso piena disponibilità al trasferimento, ritenendolo una grande opportunità per ritrovare continuità e centralità all’interno di un progetto tecnico ambizioso. Ora manca solo l’ultimo passo per completare un’operazione che può rivelarsi decisiva per il prosieguo della stagione rossoblù.