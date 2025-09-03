Nicolussi Caviglia si presenta alla Fiorentina: «Contento di essere qui. Voglio raggiungere quell'obiettivo» - Calcio News 24

Fiorentina, Nicolussi Caviglia si presenta: «Scelta convinta, voglio crescere qui»

Nicolussi Caviglia è ufficialmente un nuovo giocatore della Fiorentina e si è presentato in conferenza stampa con grande entusiasmo, pronto a iniziare questa nuova avventura in maglia viola. Il centrocampista, cresciuto nel vivaio della Juventus, ha spiegato i motivi della sua scelta, parlando anche dei suoi obiettivi personali e del legame con alcuni ex compagni di squadra.

«Quando è arrivata la proposta della Fiorentina non ho avuto dubbi», ha dichiarato Nicolussi Caviglia. «Avevo ricevuto interessamenti da altre squadre, ma questa mi è sembrata subito l’opportunità giusta per crescere. La Fiorentina è un club dove si lavora bene, con una struttura seria e un progetto tecnico stimolante. Sono convinto di poter dare il mio contributo e crescere ulteriormente».

Tra i temi toccati, anche il suo rapporto con Moise Kean, attaccante ritrovato a Firenze: «Con Kean ho un legame forte, ci conosciamo dai tempi dei pulcini. Sono molto felice di ritrovarlo, so quanto si trovi bene alla Fiorentina e spero che anche quest’anno possa fare la differenza».

Parlando del suo ruolo in campo, Nicolussi Caviglia ha evidenziato la sua duttilità: «Posso giocare sia in un centrocampo a due che a tre. Mi piace agire da vertice basso, ma mi adatto alle esigenze del mister. Con Fagioli ho già giocato in Primavera e credo possiamo coesistere bene anche qui».

Il centrocampista ha ricordato anche i suoi ex allenatori: «Da Allegri ho imparato tanto sulla gestione dei momenti della partita. Con Di Francesco, invece, ho lavorato molto sulla visione di gioco e sulla leadership. Sono stati entrambi fondamentali per il mio percorso».

Il passaggio dalla Juventus al Venezia lo scorso anno è stato importante: «Mi ha dato continuità e fiducia. Ora, però, lo step successivo è la Fiorentina. Devo confermare quanto di buono fatto e dimostrare di meritare questa maglia».

Sul piano personale, Nicolussi Caviglia ha le idee chiare: «Ogni giorno cerco di migliorarmi, soprattutto nella fase difensiva. Lavoro molto su letture e posizionamenti. Anche gli aspetti che riescono bene vanno perfezionati, perché nel calcio non si smette mai di crescere».

Con entusiasmo e determinazione, Nicolussi Caviglia si prepara così a scrivere una nuova pagina della sua carriera alla Fiorentina, con l’obiettivo di diventare un punto fermo del centrocampo viola.