Nizza Marsiglia, il presidente dell’OM: «Decisione della Lega inaccettabile: volevano riprendere per ordine pubblico, ma era impensabile»

Dopo i brutti fatti accaduti nella serata di ieri nel match tra Nizza e Olympique Marsiglia, è intervenuto il presidente dell’OM Pablo Longoria che a RMC Sport ha spiegato la decisione di non rientrare in campo e proseguire la gara.

«Abbiamo deciso di non tornare in campo per difendere la sicurezza dei nostri giocatori. Quello che è successo oggi è inaccettabile. Dobbiamo fissare dei precedenti nel calcio francese. L’arbitro era d’accordo con noi, la sicurezza andava garantita. La Lega ha deciso di riprendere per una questione di ordine pubblico ma per noi non era accettabile. Per questo abbiamo deciso di non riprendere il gioco e di tornare a Marsiglia».