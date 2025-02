Njie Torino, operazione riuscita dopo l’infortunio: comunicato, tempi di recupero ed il sostituto in granata

Njie Torino, operazione riuscita dopo l’infortunio per la giovane stella granata, vediamo il comunicato, il sostituto e tempi di recupero dello svedese

Non arrivano buon notizie in casa Torino. Questo pomeriggio, come riportato dal club granata sui propri portali ufficiali e tramite le apposite piattaforme social, Alieu Eybi Njie è stato sottoposto ad un intervento chirurgico in seguito al brutto infortunio rimediato nel secondo tempo dell’ultima gara di Serie A contro l’Atalanta al Gewis Stadium. Come si apprende nella nota diramata dalla società di Via Viotti, il talento svedese classe 2005 avrebbe accusato una frattura al malleolo tibiale destro. Il trequartista o all’occorrenza esterno, la chiosa del club piemontese, inizierà dunque immediatamente il percorso di riabilitazione.

Un colpo duro, durissimo, per la stella di Paolo Vanoli, vero e proprio astro nascente della scuderia sabauda. Njie aveva infatti avuto modo di palesare tutto il suo (indubbio ma ancora non completamente espresso) potenziale, in occasione delle prime apparizioni stagionali inanellate in questa prima parte di campionato.

Impossibile stimare con esattezza i tempi di recupero per il nativo di Stora Tuna, che dovrebbe tornare a disposizione all’incirca e non prima di tre mesi. Ergo, soltanto per le battute finali della Serie A. Al suo posto il Torino si è assicurato in materia di calciomercato Amine Salama in prestito dal Reims. Parliamo del ventiquattrenne parigino sbarcato lunedì sera all’areoporto di Malpena. Vediamo quindi il comunicato ufficiale con tanto di foto diffusa dalla scuderia granata sulle condizion i di Njie. La redazione di CalcioNews24 in toto augura una pronta guarigione all’atleta.

NJIE TORINO – Il Torino Football Club comunica che Alieu Njie è stato sottoposto oggi a intervento chirurgico di sintesi della frattura al malleolo tibiale destro riportata durante la gara contro l’Atalanta. L’intervento è stato eseguito dal Professor Luigi Milano e dal Dottor Corrado Bertolo, medico Sociale del Torino. L’atleta inizierà immediatamente la riabilitazione