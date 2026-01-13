Nkunku Milan, i soldi dell’Arabia possono aspettare: svelata la volontà del francese per il proprio futuro! Lo ha ribadito dopo la Fiorentina

Dopo mesi vissuti in chiaroscuro, tra evidenti difficoltà di ambientamento e qualche incomprensione tattica, Christopher Nkunku sembra aver finalmente trovato la giusta connessione con il mondo Milan. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’attaccante francese ha deciso di blindare il proprio futuro in rossonero, rispedendo al mittente ogni sirena di mercato. L’ex giocatore del Chelsea, sbarcato a Milanello in estate come l’acquisto più oneroso dell’intera campagna acquisti italiana (un affare da 38 milioni di euro più 4 di bonus), ha vissuto un avvio decisamente tormentato. I dubbi iniziali erano pesanti: Massimiliano Allegri, tecnico abituato a lavorare con prime punte di stazza fisica, si è ritrovato a gestire un talento brevilineo di 175 centimetri, esploso come “falso nove” nel sistema del Lipsia ma privo dello storico da bomber di razza.

Le prime uscite hanno alimentato le perplessità della critica: condizione atletica precaria, qualche fastidioso acciacco fisico e diverse “partite-fantasma” senza mai incidere. Tuttavia, la scintilla è scoccata grazie a un calcio di rigore, un episodio chiave che ha sbloccato mentalmente il giocatore, supportato dall’intero gruppo squadra. La sua rivincita parte proprio dalle decisioni di calciomercato: Nkunku ha comunicato la ferma volontà di restare a Milano, declinando le ricche offerte provenienti dal Fenerbahce e i ponti d’oro gettati dalla Saudi Pro League.

La svolta è anche tattica. Nella recente trasferta contro la Fiorentina, il classe ’97 è entrato con il piglio giusto nel 3-4-3 disegnato dall’allenatore livornese. Schierato come riferimento centrale, supportato dalla fantasia di Rafael Leao e Christian Pulisic, ha trovato un gol pesantissimo con un taglio perfetto e un destro potente sotto la traversa. È il suo terzo sigillo nelle ultime due gare, un bottino che certifica la rinascita. Ora il “Conte di Lagny-sur-Marne”, soprannome che ne evoca le origini, non vuole più fermarsi: dopo essersi liberato dalle paure che lo hanno imprigionato per quattro mesi, l’obiettivo è tornare a essere quel fuoriclasse ammirato in Bundesliga e trascinare il Diavolo in alto.