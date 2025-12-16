Norton Cuffy Genoa, una big potrebbe accelerare nel corso delle prossime settimane per l’esterno rossoblù: le ultimissime sul giocatore

Norton Cuffy Genoa, l’Inter è pronto ad accelerare sul giocatore visto l’infortunio di Dumfries. Ma c’è un ostacolo da superare. Le ultime

Il verdetto arrivato da Londra non lascia margini: l’intervento chirurgico subito da Denzel Dumfries ha costretto l’Inter a ridisegnare le strategie per la stagione in corso. Il laterale olandese resterà fuori per almeno tre mesi, con un rientro stimato verso la metà di marzo, troppo tardi per garantire la copertura della fascia destra in questo momento cruciale. Cristian Chivu, tecnico nerazzurro, deve quindi affrontare un’emergenza che rende indispensabile un intervento sul mercato già a gennaio.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza dell’Inter ha individuato tre profili per colmare la lacuna. In cima alla lista c’è Brooke Norton Cuffy del Genoa. L’esterno inglese è stato attentamente osservato durante l’ultimo turno di campionato a Marassi, e il suo rendimento ha convinto gli osservatori interisti. Il giocatore del Grifone rappresenta il profilo ideale: giovane, dinamico e pronto ad integrarsi in una squadra di alto livello. Tuttavia, l’ostacolo principale è economico. Il Genoa valuta Norton Cuffy tra i 15 e i 20 milioni di euro, dopo aver già respinto un’offerta di 12 milioni del Napoli, a testimonianza dell’alto valore attribuito al giovane talento.

Se l’affare con il Genoa dovesse rivelarsi troppo oneroso, l’Inter ha due alternative. La prima è Moris Valinčić, difensore classe 2002 della Dinamo Zagabria, una soluzione low-cost ma meno pronta per il calcio ad alto livello rispetto a Norton Cuffy del Genoa. La terza opzione porta invece a Idrissa Touré, centrocampista del Pisa adattabile anche a ruolo di esterno, un profilo affidabile e più economico che potrebbe garantire una copertura temporanea sulla fascia destra.

Meno percorribile appare la pista Marco Palestra. Nonostante il gradimento tecnico, strappare il giovane talento al Cagliari e trovare un accordo con l’Atalanta, proprietaria del cartellino, durante la stagione sarebbe estremamente complesso per Marotta e Ausilio.

In questo contesto, diventa evidente come Norton Cuffy sia al centro delle strategie dell’Inter. Il giovane inglese rappresenta non solo un’opzione tecnica di alto livello, ma anche un investimento a lungo termine per garantire continuità sulle fasce. La trattativa con il Genoa, quindi, resta il nodo cruciale del mercato nerazzurro, con il club pronto a valutare attentamente costi e benefici per assicurarsi un rinforzo capace di rispondere all’emergenza generata dall’infortunio di Dumfries.

Se tutto dovesse andare per il meglio, l’arrivo di Norton Cuffy del Genoa potrebbe dare nuova linfa alla squadra, garantendo dinamismo sulla fascia destra e supportando l’Inter in vista della volata finale di campionato.