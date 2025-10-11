Norvegia a valanga sull’Israele, finisce 5-0: qualificazione diretta sempre più complicata per l’Italia

Norvegia schiacciante: 5-0 a Israele, Italia sempre più lontana dalla qualificazione diretta. I dettagli

La corsa verso i prossimi Europei si fa sempre più intricata per la Nazionale italiana. La Norvegia, guidata dal commissario tecnico Ståle Solbakken (ex centrocampista e oggi allenatore noto per il suo pragmatismo tattico), ha infatti travolto Israele con un netto 5-0, consolidando la propria posizione nel girone e rendendo più difficile il cammino degli Azzurri verso la qualificazione diretta.

Una goleada che pesa sul girone

La partita, disputata a Oslo, ha visto la Norvegia dominare in lungo e in largo. Protagonista assoluto è stato Erling Haaland, attaccante del Manchester City e tra i bomber più prolifici d’Europa, autore di una tripletta che ha indirizzato subito la gara. Accanto a lui si è distinto Martin Ødegaard, capitano dell’Arsenal e leader tecnico della squadra, che ha orchestrato il gioco con la consueta visione e qualità.

Israele, allenato da Ran Ben Shimon non è mai riuscito a entrare in partita, subendo la pressione costante degli scandinavi. La difesa è apparsa fragile e incapace di contenere la velocità e la fisicità degli avversari.

Implicazioni per l’Italia

Il successo della Norvegia complica ulteriormente la situazione dell’Italia di Gattuso, tecnico noto per il suo calcio organizzato. Gli Azzurri, già costretti a inseguire dopo alcuni risultati altalenanti, vedono ora allontanarsi la possibilità di centrare la qualificazione diretta senza passare dai playoff.

Con la Norvegia in piena corsa e Israele ormai staccato, la lotta per i posti disponibili si restringe, e ogni punto perso potrebbe risultare decisivo. L’Italia dovrà affrontare le prossime sfide con la massima concentrazione, consapevole che un passo falso potrebbe compromettere l’intero percorso.

Prospettive future

Il calendario non lascia spazio a distrazioni: le ultime gare del girone saranno decisive per stabilire chi potrà festeggiare l’accesso diretto agli Europei. La Norvegia, trascinata dal talento di Haaland e Ødegaard, sembra avere tutte le carte in regola per giocarsi fino in fondo le proprie chance.

Per l’Italia, invece, sarà fondamentale ritrovare compattezza e concretezza sotto porta. Solo così gli Azzurri potranno evitare l’incubo di un nuovo spareggio, che riporterebbe alla mente le dolorose eliminazioni del passato.

