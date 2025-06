Norvegia Italia: 3 cose che non hai notato della sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali

Tre curiosità sulla sfida Norvegia Italia, sfida valida per le qualificazioni ai prossimi campionati Mondiali

Non c’è stata partita, questa è la descrizione più immediata e anche logica di Norvegia-Italia. Un 3-0 maturato interamente nel primo tempo e che avrebbe persino potuto avere proporzioni maggiori se il diagonale di Berge nella ripresa non avesse trovato il palo a respingere il pallone sul quale Donnarumma non era arrivato. Ecco tre episodi da ricordare di una serata che gli azzurri faranno molta fatica a dimenticare, tanto nella testa quanto nell’anima.