“Notte Azzurra”: la Nazionale protagonista su Rai1 con Amadeus. Gli ospiti

«A pochi giorni dall’esordio nel Campionato Europeo, che l’11 giugno vedrà l’Italia opposta alla Turchia allo Stadio Olimpico di Roma, la Nazionale riceverà l’abbraccio simbolico dei tifosi italiani in occasione di ‘Notte Azzurra’, la trasmissione condotta da Amadeus che andrà in onda martedì 1° giugno alle 21.40 su Rai Uno. Come già accaduto per l’Europeo francese del 2016, Rai Uno vuole dare l’in bocca al lupo alla Nazionale accompagnandola nell’ultimo tratto che conduce al ritiro di Coverciano. All’Auditorium Rai del Foro Italico, a pochi passi dallo Stadio Olimpico, si riderà e canterà in compagnia del Ct Roberto Mancini, dello staff azzurro e di tutti i calciatori convocati per il primo Campionato Europeo itinerante della storia. Con loro ci saranno tanti campioni della canzone e della comicità, da Paolo Bonolis a Frank Matano, dagli Autogol a Clementino, per una grande serata di sport e spettacolo».