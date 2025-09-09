Nottingham Forest: Ange Postecoglou è il nuovo allenatore, accordo fino al 2027

Nottingham Forest: Ange Postecoglou è il nuovo allenatore della squadra inglese, accordo siglato fino al 2027

Il Nottingham Forest ha ufficializzato l’ingaggio di Ange Postecoglou come nuovo allenatore della Prima Squadra, succedendo a Nuno Espírito Santo, esonerato nella notte appena tredici ore fa. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale del club, che ha sottolineato l’esperienza internazionale del tecnico australiano, forte di oltre 25 anni di carriera nel mondo del calcio.

Postecoglou, 59 anni, è noto per il suo stile di gioco offensivo e per la capacità di costruire squadre competitive. Dopo aver guidato il Brisbane Roar e lo Yokohama F. Marinos, ha ottenuto grande successo con il Celtic, dove ha conquistato il titolo nazionale. Il suo approdo in Premier League è avvenuto con il Tottenham Hotspur, club che ha condotto alla vittoria dell’Europa League nella scorsa stagione, interrompendo un digiuno europeo lungo 17 anni. Il trionfo contro il Manchester United ha garantito agli Spurs anche l’accesso diretto alla Champions League.

Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, Postecoglou ha firmato un contratto biennale con il Nottingham Forest, con scadenza fissata all’estate del 2027. Le trattative tra le parti si sono svolte in tempi rapidissimi, complice l’improvviso esonero di Espírito Santo, ex tecnico del Wolverhampton e del Tottenham, che non è riuscito a invertire la rotta dei Reds in questa prima parte di stagione.

Il debutto ufficiale di Postecoglou sulla panchina del Forest è previsto per sabato alle ore 13:30, nella sfida casalinga contro l’Arsenal di Mikel Arteta, ex centrocampista spagnolo e attuale allenatore dei Gunners. Un banco di prova subito impegnativo per il nuovo tecnico, chiamato a dare una svolta al cammino del club di Nottingham.

Con questa nomina, il Nottingham Forest punta a rilanciarsi in Premier League, affidandosi a un allenatore dal profilo internazionale e con un curriculum ricco di successi.