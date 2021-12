Novellino: «Napoli favorito per lo scudetto, ma l’Atalanta lo meriterebbe»

Ai microfoni di Juventusnews24, Walter Novellino ha parlato anche della lotta per lo scudetto: ecco le sue dichiarazioni

In esclusiva per Juventusnews24, Walter Novellino ha parlato così della lotta scudetto.

DICHIARAZIONI – «La favorita secondo me è il Napoli, però ovviamente non vanno scartate Milan, Inter e Atalanta. La squadra bergamasca, in modo particolare, meriterebbe di vincere lo scudetto. Esprime un calcio meraviglioso, sia in Italia che in Europa. Dovrebbe essere di insegnamento per gli altri, Gasperini è come uno scienziato dal quale bisogna apprendere».

