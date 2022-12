Nubel: «Ritorno al Bayern Monaco? Non ha molto senso...»

Alexander Nubel, portiere di proprietà del Bayern Monaco e ora in prestito al Monaco, ha parlato di un suo possibile ritorno in Germania

Alexander Nubel, portiere di proprietà del Bayern Monaco e ora in prestito al Monaco, ha parlato alla Bild.

PAROLE – «Se ritorno al Bayern per sostituire Neuer? Non ha molto senso che io torni, non so quanto sia grave l’infortunio di Manuel, ma penso che tornerà entro l’estate o al massimo per la preparazione alla prossima stagione. Sono molto contento qui, ho ancora tante gare da giocare con il Monaco e ho capito quanto sia importante giocare con continuità. Non voglio mai più farne a meno. Il Monaco poi ha l’ultima parola sul mio futuro perché sono sotto contratto con loro».