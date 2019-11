Nuovo allenatore Brescia: ufficiale l’arrivo di Fabio Grosso sulle panchine delle Rondinelle, sostituirà l’esonerato Corini

Il Brescia ha ufficializzato Fabio Grosso come nuovo allenatore delle Rondinelle. L’ex tecnico dell’Hellas Verona sostituirà l’esonerato Eugenio Corini. Come riportato da Sky, Grosso firmerà un contratto fino a giugno con opzione di prolungamento in caso di salvezza.