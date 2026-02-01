Nuovo allenatore Pisa: si fa sempre più forte questo nome per sostituire l’esonerato Gilardino. Tutti i dettagli

Nuovo allenatore Pisa: ecco il nome forte per sostituire l’esonerato Gilardino. Novità importanti per la panchina dei toscani

Il day-after della sconfitta contro il Sassuolo porta con sé l’ufficialità più amara e l’inizio di una nuova era. Il Pisa ha deciso di voltare pagina: Alberto Gilardino è stato ufficialmente sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra. La decisione, maturata nelle ore immediatamente successive al 3-1 subito all’Arena Garibaldi e comunicata dopo un vertice notturno, interrompe il rapporto con l’ex bomber e Campione del Mondo 2006. La dirigenza toscana ha scelto la via dello shock per tentare di raddrizzare la stagione.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

La scelta del successore: Giampaolo in pole position

Mentre Gilardino svuota l’armadietto, il Pisa ha già individuato il profilo ideale per la successione. Tutti gli indizi portano a Marco Giampaolo. Durante la notte, i contatti tra la dirigenza nerazzurra e il “Maestro” di Bellinzona si sono intensificati fino a diventare caldi, se non roventi – lo riporta Di Marzio. Giampaolo avrebbe dato la sua disponibilità di massima a subentrare in corsa. I sondaggi esplorativi si sono trasformati in una trattativa concreta: il club cerca un tecnico di esperienza e di “campo”, capace di dare un’identità precisa a una rosa che sembra aver smarrito le certezze.

Oggi la decisione finale e l’annuncio

La domenica pisana sarà decisiva. La società si è presa le ore di questa mattina per sciogliere le ultimissime riserve e definire i dettagli contrattuali (durata e staff) con l’allenatore abruzzese. Se non ci saranno intoppi dell’ultimo minuto, Marco Giampaolo sarà il nuovo allenatore del Pisa. La piazza attende solo l’annuncio per capire se il ritorno in pista di un tecnico che fa della didattica calcistica il suo credo sarà la mossa giusta per risalire la china. L’era Gilardino è chiusa, quella di Giampaolo sta per cominciare.