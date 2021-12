Nuovo San Siro, Sala: «A Inter e Milan non concedo nulla oltre alle regole»

Il sindaco di Milano Sala è tornato a parlare del nuovo stadio di Inter e Milan

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, è tornato al parlare del progetto nuovo stadio di Inter e Milan. Le sue parole riportate da Calcio&Finanza.

CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

NUOVO STADIO – «Non si può nascondere l’importanza del calcio per Milano, provate a chiedere a chi gestisce alberghi, quanto è importante che l’Inter e il Milan siano in Champions oppure no. Per cui anche dal mio punto di vista nella relazione con le squadre alla fine cerco sempre di far rispettare le regole e credo di averle fatte rispettare con la vicenda dello stadio, non concedendo nulla, al di là di quanto previsto dalle regole».