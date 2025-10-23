Nuovo stadio Fiorentina, Ferrari: «Impensabile questa situazione. Ecco cosa sta succedendo» - Calcio News 24

Nuovo stadio Fiorentina, Ferrari: «Situazione al limite, stiamo perdendo terreno»

La questione del nuovo stadio Fiorentina torna al centro del dibattito in casa viola. Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha fatto il punto sulla situazione, parlando di “ritardi” e di un potenziale impatto negativo sull’avvio di stagione e sul progetto complessivo del club.

«La situazione è al limite», ha ammesso Ferrari durante l’intervista. «Stiamo parlando di un club che ha investito risorse importanti per crescere e che però oggi non ha certezze sul proprio impianto di casa. Il tema del nuovo stadio Fiorentina non può più essere rinviato». Secondo il dirigente viola, il fatto di non disporre ancora di uno stadio moderno e di proprietà rappresenta un freno non soltanto dal punto di vista sportivo, ma anche di immagine e organizzativo.

Ferrari ha spiegato che, seppur il club stia lavorando per competere ad alti livelli – sia in campionato sia nel contesto europeo – l’incertezza legata all’impianto rischia di pesare sui piani futuri. «Abbiamo un progetto ambizioso, una squadra che vuole crescere, ma quando manca la certezza dello stadio diventa più difficile. Il nuovo stadio Fiorentina non è solo un desiderio: è una vera necessità. Per i tifosi, per la città, per la competitività».

Nel corso dell’intervista con Sky Sport, Ferrari ha ricordato come la società abbia presentato proposte e ipotesi, ma che siano state affiancate da ostacoli burocratici, ritardi e cambiamenti di scenario che hanno rallentato tutto. «Il tempo passa, i costi aumentano e ogni ulteriore mese senza una svolta ci mette in difficoltà», ha aggiunto.

Il nuovo stadio Fiorentina è visto come fulcro del progetto di crescita del club: una struttura moderna, confortevole, capace di generare maggiori ricavi, migliorare l’esperienza dei tifosi e contribuire alla valorizzazione del brand viola. Ferrari ha ribadito che il club non può più permettersi “impianti presi in prestito” o con concessioni a breve termine. «Serve un’area, la proprietà, la gestione diretta: tutto questo è parte integrante del nuovo stadio Fiorentina».

I tifosi della Fiorentina seguono da vicino la vicenda: per loro quello dello stadio non è solo un argomento tecnico, ma un simbolo del cambiamento che la squadra vuole incarnare. L’intervento di Alessandro Ferrari su Sky Sport serve a chiarire che la società è consapevole della situazione e vuole accelerare i tempi, ma chiede anche chiarezza e concretezza da tutti gli attori coinvolti.

In sintesi, il nuovo stadio Fiorentina resta un obiettivo strategico e urgente. Il club viola ha le ambizioni, le risorse e la squadra per competere: ora serve che anche l’impianto diventi il riflesso di tutto ciò.

