Nuovo stadio Inter, parte ufficialmente la VAS: il maxi progetto da 1,5 miliardi entra nella fase decisiva per il futuro di San Siro

Nuovo stadio Inter, via libera alla VAS per il nuovo stadio: prende forma il piano da 1,5 miliardi che ridisegnerà l’intero distretto di San Siro

Il futuro dell’Inter e quello dell’area di San Siro stanno entrando in un momento cruciale. Mentre la squadra di Cristian Chivu continua a difendere i suoi 69 punti in campionato, la proprietà Oaktree accelera sul fronte infrastrutturale. Il Comune di Milano ha infatti avviato ufficialmente la Valutazione Ambientale Strategica del piano urbanistico “GFU San Siro”, un passaggio tecnico ma determinante per l’iter che porterà alla nascita del nuovo distretto sportivo.

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Il progetto, condiviso con il Milan, prevede un investimento privato di circa 1,5 miliardi di euro e punta a trasformare l’area in un quartiere moderno e sostenibile. Oltre metà della superficie sarà dedicata a parchi e spazi verdi, pensati per rendere la zona viva tutto l’anno. Per l’Inter, il nuovo stadio rappresenta un asset strategico: la società stima ricavi aggiuntivi intorno ai 100 milioni di euro annui, fondamentali per sostenere l’ambizione internazionale richiesta da Oaktree.

Intanto emergono nuovi dettagli sull’impianto firmato da Manica e Foster + Partner: il futuro stadio sorgerà su un podio, avrà una capienza di 71.500 posti distribuiti su due anelli ovalizzati e presenterà una pendenza degli spalti di 37°, la stessa del celebre “Muro Giallo” di Dortmund, per massimizzare l’impatto sonoro dei tifosi. Innovativo anche il tunnel degli spogliatoi, con una parete in vetro che permetterà ai sostenitori di osservare da vicino la squadra prima del fischio d’inizio. Un impianto pensato per grandi eventi e concerti, destinato a diventare un nuovo simbolo della Milano sportiva e dell’identità nerazzurra.