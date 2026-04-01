Nuovo stadio Lazio, Lotito svela: «Non ci resta che aspettare gli esiti dell’esame del Campidoglio»

Nuovo stadio Lazio, Lotito: «Non ci resta che aspettare gli esiti dell’esame del Campidoglio». Le sue dichiarazioni

La Lazio ha consegnato al Campidoglio le integrazioni richieste per il progetto di riqualificazione dello Stadio Flaminio. Il dossier, un documento tecnico di circa 8.000 pagine, è ora nelle mani del sindaco Roberto Gualtieri e dell’assessore allo Sport Alessandro Onorato, che si preparano ad avviare la Conferenza dei Servizi, passaggio decisivo per l’analisi formale del progetto. Il club biancoceleste attende ora i riscontri ufficiali da parte del Comune.

Il lavoro di approfondimento presentato dalla società ha coinvolto anche tre università, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la solidità tecnica del progetto e rispondere in modo puntuale alle richieste delle istituzioni. Secondo quanto riportato da La Repubblica, l’intero pacchetto documentale è stato regolarmente acquisito dal Campidoglio, che dovrà ora valutarne la completezza e la conformità.

La Lazio confida che l’esame delle integrazioni possa portare a un via libera preliminare, aprendo così la strada alla fase successiva dell’iter. Il presidente Claudio Lotito, interpellato dallo stesso quotidiano, ha commentato l’invio del materiale, ribadendo la volontà del club di procedere con determinazione verso la realizzazione del nuovo Flaminio.

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PAROLE – «Confidiamo che venga riscontrata la bontà delle nostre risposte puntuali. Quindi ora non ci resta che aspettare gli esiti dell’esame del Campidoglio. Ma si trattava solo di aspetti tecnici. Piccole integrazioni a cui abbiamo risposto anche grazie al lavoro coordinato sul progetto da ben tre università».