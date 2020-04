L’emergenza Coronavirus ha bloccato ance l’iter per il nuovo stadio della Roma: un’attesa che dura da tremila giorni

L’emergenza Coronavirus ha bloccato tutto nel nostro paese, sia per quanto riguarda lo sport che le aziende. Nel calcio, oltre a quello giocato, sono ferme anche le discussioni relative ai nuovi impianti.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il nuovo stadio della Roma sembrava quasi vedere la luce (in via progettuale), salvo poi venire arrestato dall’emergenza Coronavirus. Una nuova attesa, oltre quella di tremila giorni dall’inizio delle discussioni sull’impianto di Tor di Valle.