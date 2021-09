Nuovo stadio San Siro, Populous: «Elezioni? Ci vuole pazienza»

La dirigente di Populous, Silvia Prandelli, ha parlato delle tempistiche per il nuovo stadio San Siro di Inter e Milan

Silvia Prandelli, una delle dirigenti di Populous, in una intervista a Forbes ha parlato delle tempistiche per il nuovo stadio San Siro di Inter e Milan.

«Bisogna essere molto pazienti. Purtroppo dovremo aspettare il dopo elezioni per una risposta risolutiva. I club sono fermamente intenzionati a promuovere la struttura, che tra l’altro vuole essere un luogo sostenibile per la Milano del futuro. Altri progetti in Italia? Al momento non possiamo svelarli. Dovremmo però poterne parlare intorno alla metà di ottobre. Riguardano Milano, ma anche altre aree del nord e centro Italia. Con l’Italia, comunque, c’era già un discorso avviato: penso anzitutto all’Oval Lingotto di Torino. Le nostre operazioni non si limitano alla realizzazione di stadi. Promuoviamo l’intrattenimento a 360 gradi, occupandoci del contenente e del contenuto».