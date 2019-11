Nuovo stadio, Scaroni: «Fondamentale per tornare grandi, è urgente»

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato all’evento Sport e Business del nuovo stadio in programma a San Siro

RISTRUTTURAZIONE – «ll Consiglio comunale Milano ha quantomeno chiarito due punti importanti. Primo è che la ristrutturazione di San Siro per farne stadio moderno non è possibile, o quantomeno non è possibile con due squadre. Ristrutturazione San Siro, quindi, accantonata. Seconda cosa è che ci vuole un nuovo stadio a San Siro, idea che club perseguono. Le condizioni saranno oggetto di discussione, perché alla fine è la giunta che deve prendere decisione. Tutto questo viene fatto seguendo le legge stadi. Non è facile avere uno stadio che si ripaga da solo, il nostro stadio da 600 milioni deve avere sue ritorni. Ci muoveremo nell’alveo di questa legge per trovare punto di incontro con comune. Punto fondamentale è urgenza, urgenza di dotare il club di uno stadio per tornare competitivi, è fondamentale. Ci vorranno tre anni, serve partite subito»