Nuytinck: «La Juve ha qualità importanti ma noi daremo tutto»

Il nuovo capitano dell’Udinese Nuytinck ha parlato a DAZN prima della sfida d’esordio in Serie A contro la Juve

«Penso che siamo pronti, abbiamo lavorato molto duramente nelle ultime settimane e la sensazione è positiva. La prima partita è sempre importante e giocare contro la Juventus è sempre bello. Io capitano? Per me è un onore avere la fascia anche se non credo che cambierà qualcosa nel mio modo di lavorare. Ho sempre dato tutto per la squadra e per la città e continuerò così. La Juve è una grande squadra e possiede qualità importanti, io però penso che anche noi abbiamo uomini di qualità e che sia fondamentale restare tutti uniti. Dobbiamo essere pronti mentalmente, poi il resto si vedrà».