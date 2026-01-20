Connect with us

Nwaneri lascia l’Arsenal, è fatta per il passaggio al Marsiglia! De Zerbi decisivo: ecco perché. Il gioiellino dei Gunners in Francia fino a giugno

Ethan Nwaneri lascia l’Arsenal per l’Olympique Marsiglia. Come svelato da Fabrizio Romano, il talento inglese si trasferisce in prestito secco fino a giugno. I Focesi pagheranno stipendio e una cifra legata alle presenze fino a 4 milioni di euro. Decisivo il contatto tra Roberto De Zerbi e Mikel Arteta: nessuna opzione di riscatto prevista.

PAROLE – «🚨💙🤍Ethan Nwaneri all’Olympique Marsiglia, eccoci qui! Accordo in essere per un prestito fino a giugno. L’OM coprirà stipendio + commissione del prestito, circa 4 milioni di euro in base alle presenze. De Zerbi ha parlato con Mikel Arteta dei piani per Nwaneri, l’#AFC ha suggerito l’OM come migliore opzione. NESSUNA clausola di riscatto. A giugno».

