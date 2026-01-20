Arsenal
Nwaneri lascia l’Arsenal, è fatta per il passaggio al Marsiglia! De Zerbi decisivo: ecco perché
Ethan Nwaneri lascia l’Arsenal per l’Olympique Marsiglia. Come svelato da Fabrizio Romano, il talento inglese si trasferisce in prestito secco fino a giugno. I Focesi pagheranno stipendio e una cifra legata alle presenze fino a 4 milioni di euro. Decisivo il contatto tra Roberto De Zerbi e Mikel Arteta: nessuna opzione di riscatto prevista.
🚨💙🤍 Ethan Nwaneri to Olympique Marseille, here we go! Deal in place on loan until June.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 20, 2026
OM to cover salary + loan fee around €4m based on appearances.
De Zerbi spoke with Mikel Arteta about plans for Nwaneri, #AFC suggested OM as best option.
NO buy clause. Back in June. pic.twitter.com/dVwBxWsmqh
PAROLE – «🚨💙🤍Ethan Nwaneri all’Olympique Marsiglia, eccoci qui! Accordo in essere per un prestito fino a giugno. L’OM coprirà stipendio + commissione del prestito, circa 4 milioni di euro in base alle presenze. De Zerbi ha parlato con Mikel Arteta dei piani per Nwaneri, l’#AFC ha suggerito l’OM come migliore opzione. NESSUNA clausola di riscatto. A giugno».
