Arsenal, Gabriel Jesus tra il rinnovo e l’addio: il Palmeiras chiama per un clamoroso ritorno! Svelata la volontà dell’attaccante brasiliano

Alla vigilia di una notte europea decisiva, i riflettori non sono puntati solo sul rettangolo verde. Mentre l’Arsenal si prepara alla trasferta contro l’Inter in una sfida cruciale che vale l’accesso diretto agli ottavi di finale di Champions League – ai londinesi basta un punto per blindare la qualificazione – Gabriel Jesus decide di fare chiarezza una volta per tutte sul suo futuro. L’attaccante brasiliano, classe ’97 dotato di tecnica cristallina e grande mobilità, ha voluto spegnere sul nascere le sirene di mercato che risuonavano sempre più forti attorno all’Emirates Stadium.

Secondo quanto riportato dal tabloid britannico Daily Mail, infatti, il Palmeiras si sarebbe fatto avanti con insistenza nelle ultime ore. Il club di San Paolo, dove il ventottenne ha mosso i primi passi nel professionismo lanciando la sua carriera, sogna un romantico “ritorno a casa”. L’indiscrezione vorrebbe la dirigenza dei Gunners disposta a valutare una cessione, ma la volontà del giocatore appare ferrea: nessuna fuga, solo la voglia di riscatto a Londra. Jesus arriva da un periodo personale da incubo, segnato dalla rottura del crociato anteriore che lo ha tenuto lontano dai campi per ben 11 mesi, con il rientro in gruppo avvenuto solamente lo scorso dicembre.

Le parole del numero 9 alla vigilia del big match contro i Nerazzurri non lasciano spazio a interpretazioni: “Questa è la mia quarta stagione all’Arsenal, ma a causa degli infortuni ne ho giocate effettivamente forse due. Il mio primo obiettivo è restare in salute da qui alla fine“. Nonostante le difficoltà fisiche inedite per la sua carriera, l’ex stella del Manchester City rilancia la sfida: “Ho un contratto valido fino al 2027 e voglio rinnovarlo. Sono venuto qui con uno scopo preciso: vincere trofei con questa maglia“. Un messaggio chiaro inviato non solo ai tifosi inglesi, ma anche alla difesa della Beneamata, che si troverà di fronte un avversario affamato di rivincita.