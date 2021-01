Nzola centro di gravità dello Spezia: che peso sui gol dei liguri. Il dato

Nzola ancora in gol con lo Spezia: ha una percentuale realizzativa altissima. Solo Ronaldo ha fatto meglio

Anche ieri sera, Nzola ha segnato con la maglia dello Spezia. Il giocatore ha una percentuale realizzativa altissima nel complesso delle reti segnate dallo Spezia: solo Ronaldo, Joao Pedro e Immobile hanno fatto meglio rispettivamente con Cagliari, Juve e Lazio.

«Nzola ha segnato il 39% delle reti dello Spezia in questo campionato, solo João Pedro, Cristiano Ronaldo (entrambi 43%) e Ciro Immobile (41%) hanno fatto più gol in % per la loro squadra».