Oaktree festeggia lo scudetto, colpo ad effetto dal Real: non è Nico Paz

L’Inter è attesa dal derby e intanto Oaktree è già pronta a ringraziare Chivu con un colpo ed effetto: arriva a Madrid

Okatree vuole fare un regalo scudetto a Chivu e ha pronto il colpo ad effetto: arriva dal Real Madrid, ma non è Nico Paz. Alla vigilia del derby contro il Milan, non vanno in archivio le indiscrezioni sul mercato che verrà. L’estate dell’Inter sarà particolarmente intensa: tra calciatori in scadenza e chi andrà via per scelta (sua o della società), si prevede un traffico intenso dalle parti di Appiano Gentile.

Marotta e Ausilio saranno chiamati questa volta a fare gli straordinari, non dimenticando però i paletti fissati da Oaktree: il fondo vuole una rosa più giovane, niente spese pazze, mantenendo al contempo la squadra competitiva. Un’impresa mica da poco, con i dirigenti che dovranno industriarsi per far sì che Chivu possa far bene anche la prossima stagione. In attesa di capire se lo scudetto sarà veramente sulle nuove maglie dell’Inter, Oaktree è pronta anche ad investire una cifra importante per un regalo scudetto da fare al proprio allenatore e a tutti i suoi tifosi. Un investimento anche economicamente dispendioso, ma per un giovane dal valore garantito.

Non solo Nico Paz, altro colpo dal Real per l’Inter

Facile pensare a Nico Paz, pallino di tutta la dirigenza nerazzurra: l’argentino però potrebbe far ritorno al Real Madrid per restarci e comunque, anche in caso di volontà di cedere da parte dei blancos, la concorrenza sarebbe complicata da battere.

Arda Guler nel mirino dell’Inter (Instagram Arda Guler) – Calcionews24.com

L’Inter comunque ci proverà, ma non c’è solo Nico Paz nei pensieri dei nerazzurri. Il regalo scudetto potrebbe arrivare comunque dal Real Madrid: c’è Arda Guler tra i possibili obiettivi della società lombarda. Protagonista in stagione con tre gol e ben tredici assist, il trequartista turco è approdato tre anni fa in Spagna per una cifra di poco inferiore ai trenta milioni di euro.

In estate ne serviranno sicuramente di più per strapparlo al Real, ma l’Inter potrebbe provare a far leva sulla certezza (o quasi) di una maglia da titolare e su un progetto che lo vedrebbe tra i protagonisti assoluti e non un ‘comprimario’ come invece accade a Madrid. Basterà questo per avere il sì del calciatore? Difficile da dire ora che il campionato è ancora in corso, anche perché l’Inter – prima del regalo scudetto – deve pensare a riportare a casa il tricolore. Il derby per questo può essere decisivo: vincerlo consentirebbe di iniziare a cucire il triangolino e magari pensare anche al regalo scudetto.