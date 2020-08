L’Atalanta è sulle tracce di Florain Thauvin

L’Atalanta è a caccia di rinforzi per la prossima stagione e sulla lista degli acquisti della Dea ci sarebbe anche Florian Thauvin, ala offensiva in forza al Marsiglia.

Il francese classe 1993 sarebbe il colpo internazionale per i nerazzurri per continuare a stupire ancora in Europa.