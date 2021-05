Oblak: «All’Atletico ogni titolo è sudato. Messi meglio di CR7»

Jan Oblak, portiere dell’Atletico Madrid, parla della possibile vittoria della Liga e della sua personale top5: ecco le sue dichiarazioni

Jan Oblak ha parlato ai microfoni di Goal.

LIGA – «Per il club è sempre stato così. Nella storia di questa società c’è sempre stata sofferenza”, ha detto l’estremo difensore. Da quando ho imparato a conoscere il club, è sempre stato così, nessun titolo è stato vinto facilmente. Una persona mi ha detto che dei 10 titoli vinti dall’Atletico Madrid, solo uno è stato vinto prima dell’ultima giornata. Ogni titolo quindi è stato sudato».

TOP 5 – «È una domanda difficile, ma sicuramente metterei Messi. L’ho sempre detto. È spettacolare. È ai massimi livelli. Per me, lui è il migliore. Un altro che sceglierei sarebbe Cristiano Ronaldo che ha segnato un’epoca con Messi nella storia del calcio. Devi ammirare tutto quello che hanno fatto. Poi credo sia difficile fare altri nomi, ma se io fossi il portiere in quella squadra vorrei avere cinque difensori. Quindi, sceglierei quelli che sono stati nella mia squadra: Savic, Gimenez, Godín, Felipe».