Occasione in Premier, Marotta non perde tempo: il tecnico ammette tutto - Calcio News 24

Beppe Marotta ha già archiviato il derby e non ha intenzione di perdere tempo. Il colpo dalla Premier fa felice Chivu e fa tremare le rivali.

In casa Inter il derby contro il Milan è già stato archiviato, almeno per quanto riguarda la dirigenza. Se per Cristian Chivu è tempo di riflessioni – analizzare ciò che ha funzionato, registrare ciò che ancora necessita di aggiustamenti strategici – per Beppe Marotta il calendario non concede pause. La seconda parte di stagione, infatti, non passa soltanto dal campo, ma anche da un lavoro di pianificazione che procede a ritmo serrato. L’obiettivo dichiarato resta immutato: rendere l’Inter un club capace di dominare la Serie A nel breve periodo e, nei prossimi anni, consolidarsi come forza stabile anche in Europa.

Per farlo, serviranno decisioni coraggiose, un processo di rinnovamento progressivo e interventi calibrati tra gennaio e l’estate successiva. Il tema dello svecchiamento è ormai centrale. La rosa nerazzurra, pur competitiva e ricca di talento, presenta alcuni nodi delicati: contratti in scadenza, giocatori che viaggiano verso la fase finale della carriera e un reparto arretrato che andrà necessariamente rinforzato in vista degli addii programmati da mesi. Marotta e Ausilio lavorano su un doppio binario: garantire continuità immediata e costruire una base solida su cui poggiare il prossimo progetto tecnico.

Non è un caso che, parallelamente, la proprietà guidata dal fondo Oaktree abbia dato il via libera a un investimento strategico in Premier League, un colpo già tracciato e destinato a concretizzarsi nelle prossime settimane, in anticipo sulla concorrenza. Mentre Chivu si concentra sul presente e prepara le sfide che scandiranno la risalita, la dirigenza guarda oltre. Il mercato invernale rappresenta un’opportunità per intervenire con chirurgica precisione: un difensore, un profilo d’esperienza a centrocampo e una possibile occasione in attacco sono le tre direttrici principali. Marotta, come da tradizione, vuole giocare d’anticipo, muovendosi con prudenza ma senza perdere di vista gli obiettivi primari.

Glasner rassegnato, Guehi sempre più verso l’Inter

Le parole di Oliver Glasner, tecnico del Crystal Palace, hanno inevitabilmente acceso i riflettori sul futuro di Marc Guehi, inserito da tempo nella lista nerazzurra. In conferenza stampa, il manager austriaco ha affrontato la questione con un equilibrio che, a tratti, è parso più rassegnato che realmente difensivo. Non lo so, sarà una decisione del club – ha dichiarato il tecnico sull’addio del difensore – Marc dimostra ogni settimana di essere impegnato al 100% con il Crystal Palace. Non c’è bisogno di pensarci. Abbiamo 15 partite fino al 10 gennaio e non dovrebbe pensare a una possibile cessione. Certo, siamo preparati a tutto, ma non so cosa succederà.

Un passaggio che lascia spazio a numerose interpretazioni. Glasner non chiude la porta, non promette nulla e non nasconde il fatto che il destino del difensore dipenda da dinamiche societarie già avviate. È un messaggio che pesa, soprattutto perché Guehi è uno dei giocatori più corteggiati della Premier: affidabile, continuo, leader tecnico e con margini di crescita enormi. E la sua situazione contrattuale, con scadenza nel 2026 e volontà di non rinnovare, apre scenari che potrebbero materializzarsi già a gennaio.

Il tecnico del Palace ha aggiunto un ulteriore passaggio, anch’esso significativo: “Marc deve restare concentrato sulle partite che ci aspettano. Non c’è motivo di pensare a una cessione, la sua priorità deve essere il Crystal Palace e il suo impegno in campo”. Parole di circostanza, certamente, ma che difficilmente riusciranno a spegnere l’interesse dei club più ambiziosi. L’Inter, forte di una rete di scouting consolidata e di una tradizione di difensori d’élite, è in prima fila. Tuttavia, la concorrenza è fitta. Per Marotta, Guehi rappresenta un’opportunità rara, poiché è un centrale giovane, affidabile, già con esperienza internazionale e con un contratto che ne agevola la trattativa. Il prezzo non sarà basso, ma di sicuro il Palace non potrà pretendere più di tanto: il rischio di perderlo a zero è troppo alto.