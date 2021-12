Odense, il ds Wesström: «Eriksen? Lui sa cosa fare del suo futuro»

Il direttore sportivo dell’Odense, Björn Wesström, ha parlato del possibile ritorno in squadra di Christian Eriksen

La giornata odierna è stata caratterizzata dalla dolorosa rescissione consensuale tra Christian Eriksen e l’Inter. Il centrocampista danese, dopo il malore di questa estate, non può infatti giocare in Italia a causa del defibrillatore sottocutaneo.

Di lui ha parlato Björn Wesström, direttore sportivo dell’Odense: «So molto, molto poco. Non è una situazione che conosco, ma so che Michael (Hemmingsen, direttore sportivo.ndr) conosce meglio la questione. Non devo dire molto su questa cosa. Credo che sia lo stesso Christian, prima di tutto, a sapere cosa vuole fare del suo futuro. Se mi stuzzica l’idea di averlo? Certo. È un giocatore di livello mondiale».