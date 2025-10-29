Okaka si racconta: «Conte? Un fuoriclasse assoluto del nostro calcio. Nel 2015 avevo già chiuso il Milan e si inserì l’Inter…»

Okaka ha raccontato alcuni retroscena della sua carriera, tra il legame con Cassano, la chiamata in Nazionale e il mancato approdo all’Inter e al Milan

Stefano Okaka Chuka, ex attaccante di Sampdoria e Udinese, ha ripercorso le tappe più importanti della sua carriera in un’intervista rilasciata a Gazzetta.it. L’ex centravanti romano ha parlato con emozione del suo periodo in blucerchiato, della collaborazione con Antonio Cassano e di un retroscena di mercato che, nel 2015, avrebbe potuto portarlo all’Inter.

SAMPDORIA E UDINESE – «In blucerchiato ho lasciato il cuore. All’Udinese, insieme al presidente Pozzo e al direttore tecnico Marino, abbiamo riportato l’entusiasmo tra i tifosi. Quando ero alla Samp è arrivata pure la chiamata in Nazionale».

NAZIONALE – «Conte? Un fuoriclasse assoluto del nostro calcio, è un grandissimo allenatore. Lavorare con lui mi ha aiutato tanto. Giocare per l’Italia è stato un altro sogno avverato. Peccato per la mancata convocazione a Euro 2016. Ci credeva? Sì, mi è dispiaciuto. Pensavo di essere in lista, purtroppo non è stato così. Il mister ha fatto altre scelte».

TRATTATIVE CON MILAN E INTER – «Nel 2015 avevo già chiuso con i rossoneri, poi si inserì nella trattativa l’Inter di Mancini. Il presidente Ferrero bloccò l’affare e mi impedì di trasferirmi in nerazzurro. È stata un’occasione persa».

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU SAMPNEWS24