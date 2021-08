Okereke Sampdoria: «L’attaccante vuole solo i blucerchiati»

Calciomercato Sampdoria: Okereke ha comunicato la volontà di trasferirsi in blucerchiato. L’indiscrezione dalla Turchia

La Sampdoria guarda in Belgio per sostituire Federico Bonazzoli e rinforzare l’attacco. Nel mirino del club blucerchiato è finito anche David Okereke, nigeriano classe ’97 che ha vestito anche la maglia dello Spezia in passato e ha attirato le attenzioni sia di Besiktas sia di Fenerbahce.

Come riportato dal quotidiano turco Fanatik, nella testa dell’attaccante ci sarebbe soltanto la Sampdoria. La palla ora passa ai liguri, che dovranno accontentare la richiesta di 5 milioni di euro fatta dal Club Bruges per il cartellino del calciatore.