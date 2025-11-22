Okoye nel pregara: «L’Udinese deve tenere duro contro il Bologna. Per me è una gara particolare perché…»

Udinese, Okoye: “Ricordo il mio esordio in Serie A: proprio qui contro il Bologna. Ora voglio dimostrare chi sono davvero”

Maduka Okoye, portiere dell’Udinese, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita della sfida contro il Bologna, offrendo un punto di vista personale e sentito sul suo percorso e sulle sensazioni vissute alla vigilia di una gara per lui tutt’altro che comune. L’estremo difensore bianconero ha infatti ricordato come proprio contro il Bologna, nel medesimo stadio, abbia vissuto il suo primo momento ufficiale in Serie A, una tappa che considera ancora oggi fondamentale nella sua crescita.

«Ricordo bene il mio esordio in Serie A, era proprio qua contro il Bologna» ha dichiarato Okoye, sorridendo mentre ripensava a quel debutto. «Fu una giornata speciale, emozionante. Avevo tanta adrenalina addosso e sapevo di dover dimostrare di poter stare a questo livello. Rientrare in questo stadio mi riporta a quelle sensazioni, ma oggi sono un giocatore diverso, più maturo, più consapevole».

Il portiere ha spiegato come il suo percorso a Udine non sia stato immediato, ma costruito passo dopo passo, tra sacrifici e la volontà costante di migliorarsi: «All’inizio non è stato semplice. Ho dovuto adattarmi, lavorare tanto, ritrovare continuità e fiducia. Ma ho sempre creduto nel mio potenziale. Lo staff, i compagni e la società mi hanno aiutato enormemente. Oggi sento di essere nella condizione giusta per dare il massimo».

Okoye ha poi parlato dell’importanza della partita contro il Bologna, un avversario in grande crescita negli ultimi mesi: «Il Bologna è una squadra organizzata, con giocatori forti e con un’idea di calcio molto chiara. Non ti concedono nulla. Per noi sarà fondamentale mantenere concentrazione e solidità, soprattutto nei momenti difficili della gara. Le partite si vincono anche con i dettagli, e da portiere so quanto conti ogni intervento».

Alla domanda su quali siano gli obiettivi personali per la stagione, il nigeriano ha espresso un pensiero diretto: «Voglio diventare un punto fermo dell’Udinese. Voglio aiutare la squadra, essere decisivo quando serve e dimostrare ogni giorno perché sono qui. Il mio obiettivo è progredire costantemente e dare il massimo per questi colori».

Il portiere ha concluso sottolineando il legame con i tifosi friulani: «Mi hanno sempre sostenuto, anche nei momenti difficili. Sentire il loro affetto è una spinta enorme. Voglio ripagarli con prestazioni sempre migliori».

QUI: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A