Argentina, Messi contro Weghorst: «Cosa guardi? Vai via scemo»

Lionel Messi al termine della partita contro l’Olanda non le ha mandate a dire a Van Gaal, l’arbitro Lahoz e Weghorst. Le sue dichiarazioni:

«Cosa guardi scemo? Cosa guardi? Vai via scemo, vai via. Il loro n°19 ha iniziato a provocarci, a urtarci, a dirci cose che non mi sono piaciute. Il calcio per me è un’altra cosa».