Olanda-Francia streaming e probabili formazioni: dove vederla

Olanda-Francia in streaming e in diretta TV: ecco le probabili formazioni e dove vedere la 5a giornata di UEFA Nations League

L’Olanda ospita nella quinta giornata del primo raggruppamento della Uefa Nations League i Campioni del mondo francesi. La gara in programma allo Stadion Feijenoord di Rotterdam potrebbe risultare decisiva per le sorti del girone 1. I transalpini guidano la classifica del girone imbattuti con 7 punti, mentre l’Olanda è solo a quota 3, fanalino di coda la Germania con misero punto in tre gare. In caso di successo i galletti andrebbero ad archiviare la pratica semifinale, mentre invece con un successo dei padroni di casa si riaprirebbero i discorsi per il primo posto.

Olanda-Francia sarà trasmessa a partire dalle ore 20.45 in diretta per gli abbonati sulle frequenze di Eleven Sports anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app e sito. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Olanda-Francia

Competizione: UEFA Nations League

Quando: venerdì 16 novembre 2018

Fischio d’inizio: ore 20:45

Dove vederla in streaming: Eleven Sports

Stadio: Stadion Feijenoord (Rotterdam)

Arbitro: Taylor (Inghilterra)

Olanda-Francia: le probabili formazioni

QUI OLANDA – Mister Koeman riproporrà il solito 4-3-3 confermando in campo coloro i quali hanno giocato contro la Germania. In porta Cillessen con davanti a sè la linea a 4 composta da Dumfries, de Ligt, Van Dijk e Blind. Centrocampo con de Jong affiancato dall’atalantino de Roon e da Wijnaldum. In attacco spazio ad un tridente leggero composto da Bergwijn, Depay e Babel.

QUI FRANCIA – Deschamps invece schiererà i Campioni del mondo in carica con un 4-2-3-1 dove ci sarà Lloris tra i pali e Pavard, Varane, Kimpembe e Lucas Hernandez ad agire davanti a lui. I due a centrocampo saranno con ogni probabilità Kanté e Matuidi al fianco di Pogba. L’unica punta Giroud, sarà supportata da Mbappe, Griezmann e Ndombele.

Probabile formazione Olanda (4-3-3): Cilessen; Dumfries, de Ligt, Van Dijk, Blind; de Roon, de Jong, Wijnaldum; Bergwijn, Depay, Babel. Allenatore: Ronald Koeaman

Probabile formazione Francia (4-2-3-1): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Lucas Hernandez; Pogba, Kanté, Matuidi; Mbappe, Griezmann, Ndombele; Giroud. Allenatore: Didier Deschamps