Olanda, i pre convocati di Van Gaal: cinque “italiani” in lista

La Federazione olandese ha diramato la lista dei convocati di van Gaal per le prossime sfide di qualificazione ai Mondiali in Qatar.

C’è de Ligt, finito in panchina nell’ultima partita degli Oranje. Presenti anche altri quattro ‘italiani’: gli interisti de Vrij e Dumfries e gli atalantini de Roon e Koopmeiners.

