Olanda Italia, Euro 2000: ventun anni fa la notte magica di Toldo – VIDEO

Esattamente ventuno anni fa, Francesco Toldo diventava eroe nazionale parando rigori in serie nella semifinale Euro 2020 tra Olanda e Italia

Era il 29 giugno del 2000 quando l’Italia si fermò per la sfida europea contro la fortissima Olanda e Francesco Toldo scrisse una pagina indelebile della storia azzurra, raccontata nel video delle nostre Pillole d’archivio video sul canale Youtube Calcio News 24. Con le imperdibili parole del portiere padovano a farci rituffare in quella magica serata di ventuno anni fa.

Semifinale di Euro 2020, Amsterdam Arena. Una partita che si mette subito male dopo mezzora con l’espulsione di Zambrotta, totalmente in balia delle volate di Zenden. Così come la Nazionale di Zoff non sembra in grado di contrastare il calcio armonico e spettacolare degli Oranje, trascinati in attacco da Bergkamp e Kluivert.

C’è però una mano divina ad aiutare gli Azzurri, quella che infrange contro i legni le conclusioni olandesi e quella che instilla nelle mani e nelle gambe di Francesco Toldo il superpotere dell’imbattibilità. Così il portierone dell’Inter neutralizza il primo rigore di Frank De Boer. Non certamente l’ultimo, perché al culmine di un’indimenticabile partita chiusa sullo 0-0 dopo i supplementari, la lotteria dal dischetto segnerà la maledizione Oranje e un pazzesco miracolo italiano.