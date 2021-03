Olanda Lettonia, la Johan Cruijff Arena sarà aperta a 5 mila tifosi

In Olanda si prova lentamente a tornare alla normalità: la Johan Crujff Arena sarà aperta a 5 mila tifosi per Olanda-Lettonia

Decisione ufficiale: l’Olanda ha deciso di aprire a 5 mila tifosi la Johan Cruijff Arena per la sfida del prossimo 27 marzo contro la Lettonia. Un passo importante in vista dell’Europeo di quest’estate e un ulteriore sforzo per tentare di tornare alla normalità.

La comunicazione arriva direttamente dalla Federcalcio olandese:

«Durante la partita internazionale tra Olanda e Lettonia di sabato 27 marzo (ore 18), si svolgerà un nuovo test di Fieldlab Events. Un massimo di 5.000 spettatori potranno assistere a questa partita di qualificazione per la Coppa del Mondo 2022 nella Johan Cruijff ArenA a condizioni precise. Questo è il più grande studio dall’inizio di questi Fieldlabs a febbraio e ciò significa che vengono compiuti ulteriori sforzi per consentire al pubblico di essere ammesso agli stadi e ad altri eventi in modo sicuro e responsabile. Ciò sarà importante anche per la fase finale delle attuali competizioni di calcio professionistico».