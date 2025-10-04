Oliveira entusiasta: «Il Cagliari con Pisacane sta facendo bene. Pesante l'assenza di quel giocatore» - Calcio News 24

Oliveira analizza il momento del Cagliari: «Pisacane sta facendo un gran lavoro. Senza Belotti si perde tanto»

A due giorni dalla delicata sfida tra Cagliari e Udinese, l’ex attaccante rossoblù Luis Oliveira ha rilasciato un’intervista esclusiva nella quale ha commentato l’attuale momento della squadra sarda, oggi guidata da Fabio Pisacane. Il belga-brasiliano, grande ex del club isolano, ha espresso il suo punto di vista sul rendimento della squadra, sull’infortunio di Andrea Belotti e sulla crescita dei giovani, ma non solo.

«L’inizio di stagione del Cagliari è stato positivo – ha esordito Oliveira –. La squadra gioca con coraggio, a viso aperto contro chiunque, e questo è un segnale chiaro della mano dell’allenatore. Fabio Pisacane sta trasmettendo idee di gioco precise e si vede che i ragazzi lo seguono». Secondo l’ex attaccante, il gruppo sardo ha ritrovato compattezza e identità, anche dopo la beffarda sconfitta contro il Napoli nei minuti finali. «Quella partita ha fatto male, ma la reazione c’è stata, e lo si è visto anche contro l’Inter, dove il Cagliari non ha sfigurato».

Inevitabile, poi, un passaggio sull’infortunio del “Gallo” Belotti: «La sua assenza pesa tantissimo. Parliamo di un attaccante che ti garantisce leadership, peso offensivo e gol. Secondo me il Cagliari perde almeno il 40% del suo potenziale in avanti senza di lui. Ora sarà fondamentale trovare soluzioni alternative: Pavoletti, Esposito e Borrelli devono farsi trovare pronti. Ma è anche il momento di dare spazio ai giovani, rischiarli, lasciarli sbagliare se necessario. Solo così possono crescere davvero».

Oliveira, da ex attaccante tecnico e intelligente, ha anche elogiato l’impostazione di gioco portata da Pisacane: «Si nota un’idea precisa. I giocatori sono coinvolti, c’è unione nello spogliatoio e questa è la base per salvarsi. Pisacane ha già dato una chiara impronta al suo Cagliari».

Interrogato poi su alcuni singoli, Oliveira ha speso parole positive per Folorunsho: «Mi piace molto. È un centrocampista forte, che sta dimostrando il suo valore. Giocare nel Cagliari oggi significa meritarselo».

Infine, un passaggio sul campionato e sulle delusioni: «Mi aspettavo di più da squadre come la Lazio e la Fiorentina. In alto vedo bene Napoli e Juventus, ma è ancora presto per i pronostici».

L’analisi di Oliveira si chiude con un messaggio di fiducia: «Questo Cagliari può salvarsi, ma serve coraggio. Pisacane lo sta dimostrando».