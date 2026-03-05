Oliveira a CagliariNews24: «Nessuno dava grandi possibilità a Pisacane, ecco che partita mi aspetto con il Como». Le parole del doppio ex

Intervistato in esclusiva da CagliariNews24, l’ex calciatore di Cagliari e Como, Luís Airton Oliveira Barroso, si è espresso così in vista della sfida di questo 28° turno di Serie A tra le sue due ex squadre.

SUL MOMENTO DEL CAGLIARI – «Noi come tifosi del Cagliari non ci aspettavamo la squadra in questa posizione di classifica. Questo perché il Cagliari in questi ultimi anni ci ha fatto soffrire tantissimo. Con l’arrivo di Pisacane, che lavorava nel settore giovanile, nessuno gli dava grandi possibilità. Molti pensavano che questo ragazzo sarebbe durato pochissimo, e invece credo che lui stia facendo un grandissimo lavoro. Ha una squadra ed un gruppo unito, se tu hai questa cosa, credo che la formula funziona. E credo che questa sia la cosa positiva del Cagliari oltre che per il suo allenatore. Il Cagliari ha lasciato qualche punto importante, questo per esempio in casa col Lecce, una partita dove si potevano allontanare ancora di più le squadre che stanno lottando per la retrocessione. Detto ciò i ragazzi stano meritando di avere questi punti e penso gliene sarebbero spettati quattro o cinque punti in più».

PRONOSTICO PER CAGLIARI COMO – «Guardando classifica si capisce che il Como non è più una squadra di provincia, è uno squadrone. La società e il presidente Suwarso hanno dato la libertà a questo grande allenatore di fare tutto quello che lui vuole, soprattutto di cercare di avere giocatori talentuosi e giovani. E infatti ora si vedono i risultati! La società è la più ricca che che abbiamo qua in Italia e credo che loro stiano facendo veramente un grandissimo progetto a prescindere da questo. Sono lì a lottare tra il quarto e il sesto posto in classifica, giocano la semifinale di Coppa Italia, cosa mai accaduta. E’ bello il fatto che la società è vicina a Fabregas e alla città, e i risultati arrivano. Alla Domus sarà una partita molto difficile per il Cagliari, ma i rossoblù devono dimostrare la loro grande voglia come stanno dimostrando in queste ultime partite».

SULL’ITALIA E SULLE POSSIBILI CONVOCAZOINI PER CAPRILE E PALESTRA – «Tutto è possibile perché Palestra sta facendo veramente un grandissimo campionato, è un giocatore veloce con una tecnica molto importante. Ho sentito anche che Gattuso è venuto a vedere qualche partita del Cagliari. La nazionale italiana è rimasta già per molti anni senza il mondiale, con l’arrivo di Gattuso credo che ci sia abbiamo una grande speranza in queste due partite fondamentali».

