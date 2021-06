Omaggio a Eriksen in Danimarca Belgio: applauso al 10′

Durante Danimarca-Belgio ci sarà un omaggio a Christian Eriksen: al 10′ scatterà l’applauso per il centrocampista

La bellissima iniziativa che avrà luogo giovedì al Pareken Stadium di Copenaghen per Danimarca Belgio viene riportata dal Corriere dello Sport.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24

Tutti i tifosi che saranno presenti allo stadio per la seconda gara di Euro2020 al minuto 10′ si alzeranno in piedi e renderanno omaggio a Christian Eriksen con un lungo applauso. In campo oltre ai compagni di nazionale danesi ci sarà anche l’amico di Chris, Romelu Lukaku con la maglia del Belgio.