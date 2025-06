Oman-Giordania: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Qaboos Sports Complex andrà in scena la sfida tra Oman-Giordania: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Qaboos Sports Complex di Mascate si giocherà la sfida di qualificazione ai prossimi Mondiali tra Oman-Giordania. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Oman: Al Mukhaini; Al Harthi, Al-Khamisi, Al Rushaidi, Al-Busaidi; Al Alawi, Al-Saadi; Al Yahmadi, Al-Yahyaei, Al-Mushaifri; Al Sabhi.

Giordania: Abdulaila; Nasib, Al-Arab, Abdulnadi; Haddad, Al Rashdan, Jamous, Taha; Al-Taamari, Al Mardi, Al-Nuaimat.

Orario e dove vederla in tv

Oman-Giordania si gioca alle ore 18:00 di giovedì 5 giugno per la sfida di qualificazione ai prossimi Mondiali. Verrà trasmessa in diretta in streaming e gratis per tutti sulla piattaforma ONEFOOTBALL. Non è prevista alcuna trasmissione televisiva.