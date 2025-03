Onana United ai titoli di coda: si aspetta l’offerta dall’Arabia Saudita e si cerca il sostituto

Onana pronto all’addio al Manchester United: i Red Devils aspettano la maxi offerta dall’Arabia Saudita e si cerca il sostituto

L’avventura di André Onana al Manchester United sembra essere giunta ai titoli di coda. Dopo una stagione tra errori e prestazioni altalenanti, il club inglese ha deciso di mettere ufficialmente sul mercato il portiere camerunese, arrivato la scorsa estate dall’Inter. Secondo quanto riportato da The Sun, i Red Devils avrebbero perso la pazienza e sarebbero pronti a cedere Onana già nella prossima finestra di mercato, con la speranza di piazzarlo in Arabia Saudita in cambio di una ricca offerta.

Con l’addio ormai probabile, il nuovo allenatore Ruben Amorim avrebbe già stilato una lista di possibili sostituti, pescando in Europa giovani talenti in rampa di lancio. Tra i nomi principali c’è Senne Lammens, 22enne portiere del Royal Antwerp, recentemente convocato dal Belgio in Nations League. L’altra alternativa di peso è Lucas Chevalier del Lille, profilo che piace a entrambe le squadre di Manchester, con il City che cerca un erede di Ederson. Per il primo la valutazione è di 30 milioni, mentre per il secondo sono 40.