Onana via dal Manchester United? Il portiere può ripartire dalla Ligue 1

André Onana può lasciare il Manchester United: nonostante la volontà di convincere Amorim, sul portiere c’è una squadra di Ligue 1

Il futuro di André Onana resta avvolto nell’incertezza, ma una nuova pretendente si affaccia all’orizzonte: il Monaco. Secondo quanto riportato dal The Times Il club francese ha avviato i contatti con l’entourage del portiere camerunese del Manchester United, ma la prima risposta è stata negativa. Onana, nonostante un biennio altalenante a Old Trafford e diverse critiche ricevute dai tifosi, ha ribadito la volontà di restare e riconquistare la fiducia del nuovo tecnico Ruben Amorim. La comunicazione tra le parti, però, proseguirà, anche perché il Monaco potrebbe rappresentare un’occasione per rilanciarsi accanto a un altro ex United in cerca di riscatto: Paul Pogba, anche lui accostato ai biancorossi.

La stagione di Onana è stata turbolenta, culminata con l’esclusione nell’aprile scorso dopo una prestazione disastrosa contro il Lione in Europa League. Il suo sostituto, Altay Bayindir, non ha convinto, spianandogli la strada per un ritorno tra i pali. Arrivato nel 2023 dall’Inter per una cifra importante, Onana è oggi il quarto portiere più costoso della storia, dietro solo a Buffon, Alisson e Kepa. Una sua eventuale cessione potrebbe fruttare 40 milioni di sterline, cifra che potrebbe spingere il club inglese a valutare offerte, specialmente se dovesse puntare su Emiliano Martinez dell’Aston Villa come nuovo numero uno. Interrogato di recente in vacanza sul suo futuro, Onana ha ammesso di non avere certezze: molto dipenderà dal rendimento nella prossima stagione e dalla fiducia che riuscirà a guadagnarsi.