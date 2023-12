Onana si sfoga: «In sei mesi non sono diventato il peggiore al mondo»

André Onana, portiere del Manchester United, si sfoga dopo le critiche piovute nelle ultime settimane: le dichiarazioni

LE PAROLE – «Vuoi dirmi che in 6 mesi, il miglior portiere della scorsa Champions League può diventare il peggiore del mondo? No. So che andrà tutto bene qui al Manchester United. È solo questione di tempo».