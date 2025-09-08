Manchester United, l’addio di Onana al Trabzonspor divide l’Inghilterra: “Operazione ad alto rischio”

Cessione Onana-Trabzonspor, pioggia di critiche in Inghilterra: “Rischio enorme per il Manchester United”

Le indiscrezioni su una probabile cessione dell’ex Inter André Onana, portiere camerunese classe 1996 e titolare del Manchester United dalla stagione 2023/24, al Trabzonspor stanno generando malumori tra i tifosi dei Red Devils. Sui social, molti sostenitori sottolineano come rinunciare a un estremo difensore di esperienza internazionale, nonostante le critiche ricevute, possa rivelarsi una scelta azzardata, soprattutto considerando le alternative attualmente in rosa.

A sollevare perplessità non sono solo i tifosi. Jason Burt, autorevole firma del Telegraph, ha espresso opinioni critiche durante il programma Sunday Supplement. Secondo il giornalista, affidarsi ai nuovi acquisti Senne Lammens e Altay Bayindir al posto di Onana rappresenterebbe “una mossa estremamente rischiosa” per il club.

Lammens, portiere belga nato nel 2001, è arrivato dal Royal Antwerp per una cifra superiore ai 20 milioni di euro. Nonostante l’investimento significativo, la sua esperienza a livello di massima serie è limitata. “Hanno puntato su un portiere molto giovane che non ha accumulato molte presenze nel campionato belga”, ha commentato Burt, definendo l’operazione come un progetto a lungo termine più che una soluzione immediata.

La situazione si complica ulteriormente con Altay Bayindir, portiere turco classe 1998, arrivato dal Fenerbahçe nel 2023, che finora non ha pienamente convinto per continuità e rendimento. Per Burt, la dirigenza dello United avrebbe commesso un errore di pianificazione: inizialmente non intervenendo sul ruolo del portiere e poi cambiando strategia in corsa. “Se Onana vuole andarsene, io al loro posto sarei fermo e gli chiederei di competere per il posto da numero uno”, ha dichiarato, evidenziando come questa incertezza aggiunga un rischio evitabile a una stagione già complessa.

Con il campionato in corso e gli obiettivi stagionali ancora in bilico, la gestione del ruolo di portiere diventa un tema cruciale per il Manchester United. La scelta finale della dirigenza potrebbe influenzare non solo i risultati sportivi, ma anche la fiducia dell’ambiente e la percezione del club sul mercato internazionale.